Российского неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО Челябинска

16 сентября, 2020, 19:12

Российского ультранационалиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак" нашли мертвым в камере СИЗО в Челябинской области РФ

Об этом сообщает пресс-служба следкома РФ.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что начали расследование по факту смерти осужденного. Предварительная причина смерти - самоубийство. Telegram-канал Baza сообщил, что Марцинкевич якобы оставил предсмертную записку, в которой писал, что не хочет создавать неудобства администрации СИЗО и просил передать гражданской жене книгу о коммунизме и личный дневник. Следком предварительно подтвердил эту информацию.

Радио Свобода сообщает, что его адвокат Иван Сидоров опроверг слухи о том, что Марцинкевич покончил с собой, и заявил, что у его подзащитного не было причин для самоубийства. По его мнению, даже если официальной причиной смерти признают самоубийство, это означает, что кто-то "помог" Марцинкевичу умереть. Адвокат заявил, что Марцинкевич находился в Челябинской области "транзитом" - его везли в Москву, где он должен был давать показания по одному из дел.

36-летний Марцинкевич был основателем ультранационалистической движения Реструкта. Он создал YouTube-каналы "Оккупай-педофиляй" и "Оккупай-наркофиляй", вместе с последователями бил и унижал людей, которых считал педофилами и наркоторговцами, а затем выкладывал эти видео. В 2013 году он приезжал в Харьков, где вместе с украинскими последователями организовал "сафари" - охоту на людей, которых считал нарушителями.

В 2013 году, после нескольких видео в интернете, на которых Марцинкевич и его последователи бьют и унижают людей, власть России начала расследование. Он пытался бежать на Кубу, но в январе 2014-го его арестовали и выслали в Россию.

В декабре 2018 года суд в Москве признал Марцинкевича виновным в разбое и хулиганстве и приговорил к 10 годам лишения свободы. Он был трижды осужден за экстремизм. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор до менее чем девяти лет. Медиазона пишет, что он мог претендовать на условно-досрочное освобождение в 2021 году с учетом частичного сложения сроков и времени, отбытого в СИЗО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb