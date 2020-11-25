В Виннице предлагают перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник

25 ноября, 2020, 12:51

В горсовете Винницы предложили вводить карантин выходного дня в понедельник и вторник

Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретяный, передает vlasno.info .

"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные дни на понедельник и вторник. Если комиссия поддержит, надеюсь, что предпринимателям будет легче работать и они получат выручка и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам. Также написали такое же обращение к премьер-министру Украины ", - заявил он.

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Очеретяный рассказал, что городские власти инициировать отмену единого налога для предпринимателей первой и второй групп.