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Espreso.tvОбществоАвстралийская авиакомпания потребует от пассажиров справку о прививке от СOVID-19

Австралийская авиакомпания потребует от пассажиров справку о прививке от СOVID-19

Гендиректор австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алан Джойс заявил, что перевозчик будет требовать у пассажиров справку о прививке от коронавируса

Об этом сообщает BBC Украина .

"Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - заявил Джойс.

Он убежден, что это правило станет общепринятым и у других авиаперевозчиков.

"Думаю, что это будет общее требование - судя по моим беседам с коллегами из разных стран", - добавил он.

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