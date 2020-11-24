Австралийская авиакомпания потребует от пассажиров справку о прививке от СOVID-19
24 ноября, 2020, 22:45
Гендиректор австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алан Джойс заявил, что перевозчик будет требовать у пассажиров справку о прививке от коронавируса
Об этом сообщает BBC Украина .
"Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - заявил Джойс.
Он убежден, что это правило станет общепринятым и у других авиаперевозчиков.
"Думаю, что это будет общее требование - судя по моим беседам с коллегами из разных стран", - добавил он.
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