Австралийская авиакомпания потребует от пассажиров справку о прививке от СOVID-19

24 ноября, 2020, 22:45

Гендиректор австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алан Джойс заявил, что перевозчик будет требовать у пассажиров справку о прививке от коронавируса

Об этом сообщает BBC Украина .

"Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - заявил Джойс.

Он убежден, что это правило станет общепринятым и у других авиаперевозчиков.