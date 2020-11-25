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Espreso.tvОбществоВ ОПУ и правительстве рассматривают возможность введения локдауна с 20 декабря, - СМИ

В ОПУ и правительстве рассматривают возможность введения локдауна с 20 декабря, - СМИ

Из-за распространения заболеваемости коронавирусом Кабмин и Офис президента рассматривают два варианта введения локдауна на новогодние праздники

Об этом Общественному сообщили источники, близкие к переговорам.

"Рассматриваются два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В лайт-варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул", - сказал собеседник Общественного.

Локдаун могут ввести уже с 20 декабря, если количество заражений будет расти.

Собеседник добавил, что сейчас процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать.

"И тогда наступит то, о чем говорил Степанов: выборочная госпитализация и медицинский коллапс. Варианты локдауна пока только прорабатываются, возможно, транспортное сообщение останавливаться не будет", - отметили в ОПУ.

  • Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин в случае коллапса медицинской системы.
  • Министр культуры Александр Ткаченко предлагает ввести двухнедельный локдаун.

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