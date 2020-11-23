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Espreso.tvОбществоОт 25 до 30 тыс. новых случаев в сутки, - Степанов об условиях нового локдауна

От 25 до 30 тыс. новых случаев в сутки, - Степанов об условиях нового локдауна


фото: 24 канал
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин в случае коллапса медицинской системы

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Министр отметил, что главным условием введения жесткого карантина (локдауна) в Украине будет коллапс медицинской системы, когда больницы для больных коронавирусом будут заполнены на 100%.

"Глядя на сегодняшнюю динамику мы можем говорить, что это (критическая загрузка, - ред.) от 25 до 30 тисяч  (новых случаев ежедневно, - ред.) В таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть около 75%, а это уже серьезная цифра", - заявил он.

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Кроме обычных койкомест, министерство увеличивает количество коек, оборудованных кислородными концентраторами.

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