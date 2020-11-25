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Espreso.tvЭкономикаУкраинские безработные получили более 13 млрд грн за восемь карантинных месяцев, - Петрашко

Украинские безработные получили более 13 млрд грн за восемь карантинных месяцев, - Петрашко


фото: minfin
Украинские безработные, зарегистрированные в центрах занятости, с 12 марта по сей получили 11,5 млрд грн помощи, еще 2,5 мрд грн было профинансировано из COVID-фонда в рамках программы по частичной безработице

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, в течение карантина (с 12 марта и до сих пор), выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, зарегистрированных в центрах занятости. Кроме того, из фонда борьбы с COVID-19 было осуществлено 2,5 млрд грн на программу по частичной безработице для поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, благодаря программе по частичной безработице удалось сохранить рабочие места для 373,7 тыс. Граждан, а при содействии региональных служб занятости, в период карантина нашли работу 419 тыс. Человек.

Петрашко добавил, что финансирование программ поддержки безработных и предпринимателей в период карантина находится на постоянном контроле правительства.

В частности, в последние правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млрд грн, а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд грн.

  • Напомним, по данным Деравнои службы занятости, количество безработных с начала карантина состоянию на конец августа выросла более чем 1,6 раза и составила 431,8 тыс. украинцев.

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