С начала карантина количество безработных украинцев выросло более чем 1,6 раза, - Госслужба занятости

20 августа, 2020, 14:50

По данным Государственной службы занятости, статус безработного в период с 12 марта по 20 августа получили 431,8 тыс. украинцев, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает Правительственный портал.

"С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что работа предприятий и организаций по всей стране сейчас восстанавливается, в связи с чем количество зарегистрированных безработных постепенно уменьшается, а количество поданных в службу занятости вакансий растет.

Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. Человек, в июне - 75 тыс. Человек, а в июле - 68 тыс.

В пресс-службе добавили, что за пять месяцев карантина специалисты центров занятости нашли работу для 245 тыс. Граждан, из которых 168 тыс. - безработные.

Отмечается также, что с начала года по состоянию на 20 ноября статус безработного имеют почти 488 тыс. Украинских против 276 тыс. На эту же дату прошлого года. Помощь по безработице получают 411 тыс. граждан.

Кроме того, по информации прессслужбы, в базе данных Государственной службы занятости с начала действия карантина количество вакансий от работодателей составляет 285 тыс. единиц.

"Наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей", - уточнили в пресс-служба.

В ведомстве также добавили, что по состоянию на 20 августа в центры занятости было подано более 220 тыс. Пакетов документов и принято 202 тыс. Положительных решений о предоставлении финансовой помощи для 365,6 тыс. человек.

В службе отметили, что в настоящее время центры занятости восстанавливают личный прием граждан и готовы к предоставлению услуг по трудоустройству не только онлайн. В то же время, отметили в пресс служба, это касается только центров занятости и их филиалов, которые находятся в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности. С частичным ограничением продолжают работать центры занятости в районах где определены "желтый", "оранжевый" или красный уровне опасности.

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