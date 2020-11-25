Синод Кипрской церкви подтвердил признание автокефалии ПЦУ

25 ноября, 2020, 14:29

Синод Православной церкви Кипра принял решение о признании автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщает Религиозная правда со ссылкой на пресс-службу Синода .

За решение проголосовали 10 представителей Синода, против - 7.

"Священный Синод Церкви Кипра подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением Блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как Предстоятеля Церкви Украины, и решил не выступать против этого решения Его Блаженства", - говорится в сообщении.

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