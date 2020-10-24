Церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ, - Порошенко

24 октября, 2020, 12:00

Кипрская церковь признала автокефалию Православной церкви Украины

Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко в facebook.

По его словам, церкви-сестры продолжают признание Православной церкви Украины.

"Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана ИИИ Вселенским собором, помянул имя митрополита Епифания в диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения ", - написал Порошенко.

Он добавил, что признание ПЦУ продолжается, что свидетельствует о росте ее авторитета.

Напомним, 20 октября митрополит Киевский и всея Украины, владыка Епифаний отметил, что память о Василие Стусе будет жить в сердцах украинцев, несмотря на любые запреты .

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