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Espreso.tvОбществоЦерковь Кипра признала автокефалию ПЦУ, - Порошенко

Церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ, - Порошенко


фото: facebook
Кипрская церковь признала автокефалию Православной церкви Украины

Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко в facebook.

По его словам, церкви-сестры продолжают признание Православной церкви Украины.

"Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана ИИИ Вселенским собором, помянул имя митрополита Епифания в диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения ", - написал Порошенко.

Он добавил, что признание ПЦУ продолжается, что свидетельствует о росте ее авторитета.

  • Напомним, 20 октября митрополит Киевский и всея Украины, владыка Епифаний отметил, что память о Василие Стусе будет жить в сердцах украинцев, несмотря на любые запреты .

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