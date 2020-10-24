Церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ, - Порошенко
Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко в facebook.
По его словам, церкви-сестры продолжают признание Православной церкви Украины.
"Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана ИИИ Вселенским собором, помянул имя митрополита Епифания в диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения ", - написал Порошенко.
Он добавил, что признание ПЦУ продолжается, что свидетельствует о росте ее авторитета.
- Напомним, 20 октября митрополит Киевский и всея Украины, владыка Епифаний отметил, что память о Василие Стусе будет жить в сердцах украинцев, несмотря на любые запреты .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-