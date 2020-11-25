"Боруссия" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
25 ноября, 2020, 14:51
Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером матча 4-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекерские конторы предлагают на победу "Боруссии" коэффициент 1,50, на ничью дают 4,60, а на выигрыш "Шахтера" - 6,00.
Матч "Боруссия" - "Шахтер" состоится сегодня в Менхенгладбахе и начнется в 19:55.
- Напомним, 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0: 6 .
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