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Espreso.tvСпорт"Боруссия" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Боруссия" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером матча 4-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу "Боруссии" коэффициент 1,50, на ничью дают 4,60, а на выигрыш "Шахтера" - 6,00.

Матч "Боруссия" - "Шахтер" состоится сегодня в Менхенгладбахе и начнется в 19:55.

 

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