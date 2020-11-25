Литва продлила карантин до 17 декабря

25 ноября, 2020, 15:56

Правительство Литвы продлило карантин, связанный с распространением COVID-19, до 17 декабря

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Хотя мы наблюдаем некоторое замедление роста числа случаев (заболевания COVID-19), ситуация у нас реально сложная, поэтому мы предлагаем продлить режим карантина до 24 часов 17 декабря", - сказал временный министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вериго.

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Посещение музеев будет разрешено с 10 декабря группам не более чем из двух человек (за исключением семей).

Также будут разрешены экскурсии для двух человек или одной семьи при условии соблюдения всех требований.