 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки обнаружили 13 882 новых случая

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 13 882 новых случая

13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября

В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1818 человек;
  • летальных случаев - 229;
  • выздоровели - 8420 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45438, методом ИФА - 29958).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 661 858 человек;
  • выздоровели - 307 778 человек;
  • летальных исходов - 11 492;
  • проведения ПЦР-тестов - 4324463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 62620 случаев;

Винницкая область - 15 984 случая;

Волынская область - 22 516 случаев;

Днепропетровская область - 31 861 случай;

Донецкая область - 20 868 случаев;

Житомирская область - 27 368 случаев;

Закарпатская область - 22 150 случаев;

Запорожская область - 26 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;

Киевская область - 33262 случаи;

Кировоградская область - 4557 случаев;

Луганская область - 5793 случая;

Львовская область - 42 874 случая;

Николаевская область - 16 229 случаев;

Одесская область - 39742 случаи;

Полтавская область - 19 679 случаев;

Ровенская область - 28 860 случаев;

Сумская область - 24 811 случаев;

Тернопольская область - 26 329 случаев;

Харьковская область - 52 538 случаев;

Херсонская область - 9141 случай;

Хмельницкая область - 27 114 случаев;

Черкасская область - 19 826 случаев;

Черновицкая область - 32 067 случаев;

Черниговская область - 15 932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также: В Ивано-Франковске центральная больница прекратила принимать больных COVID-19: не хватает кислорода

13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов вторнику, 24 Ноябрь 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать