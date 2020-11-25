Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 13 882 новых случая
В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1818 человек;
- летальных случаев - 229;
- выздоровели - 8420 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45438, методом ИФА - 29958).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 661 858 человек;
- выздоровели - 307 778 человек;
- летальных исходов - 11 492;
- проведения ПЦР-тестов - 4324463.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 62620 случаев;
Винницкая область - 15 984 случая;
Волынская область - 22 516 случаев;
Днепропетровская область - 31 861 случай;
Донецкая область - 20 868 случаев;
Житомирская область - 27 368 случаев;
Закарпатская область - 22 150 случаев;
Запорожская область - 26 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
Киевская область - 33262 случаи;
Кировоградская область - 4557 случаев;
Луганская область - 5793 случая;
Львовская область - 42 874 случая;
Николаевская область - 16 229 случаев;
Одесская область - 39742 случаи;
Полтавская область - 19 679 случаев;
Ровенская область - 28 860 случаев;
Сумская область - 24 811 случаев;
Тернопольская область - 26 329 случаев;
Харьковская область - 52 538 случаев;
Херсонская область - 9141 случай;
Хмельницкая область - 27 114 случаев;
Черкасская область - 19 826 случаев;
Черновицкая область - 32 067 случаев;
Черниговская область - 15 932 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: В Ивано-Франковске центральная больница прекратила принимать больных COVID-19: не хватает кислорода
13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов вторнику, 24 Ноябрь 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-