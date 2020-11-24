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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске центральная больница прекратила принимать больных COVID-19: не хватает кислорода

В Ивано-Франковске центральная больница прекратила принимать больных COVID-19: не хватает кислорода

24 ноября стало известно, что центральная больница Ивано-Франковска перестает принимать новых больных из-за нехватки кислорода при заполненности койко-мест в 73%

Об этом на оперативном совещании сообщила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко, передает "Укринформ".

сегодняшнего дня есть договоренность о временном приостановлении госпитализации больных в ЦГКБ. Вся госпитализация больных будет осуществляться в городскую больницу №1 и в больницы, которые есть вокруг Ивано-Франковска: Тисменицкая, Лисецкая, Богородчанская, Тлумацкая, Галицкая. Почему? Есть большое количество пациентов в ЦГКБ, которые находятся на кислороде, а это 28 пациентов в трех реанимациях и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках. Затраты кислорода очень большие, и для того чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, есть согласование о временном приостановлении госпитализации пациентов", - отметила Бойко.

Чиновница также отметила, что в городе количество больных коронавирусом резко возрастает. В двух больницах, которые принимают больных с подозрением на COVID-19, находятся 454 пациента, из них 32 - в реанимационных отделениях и 124 - на кислородной терапии. Заполненность коек в ЦГКБ составляет 73%, в городской больнице №1 - 84%. Власти развернули дополнительные койко-места в городском перинатальном центре и в детской больнице.

Мария Бойко попросила горожан с пониманием отнестись к ситуации. По ее словам, больнице необходимо "перевести дух".

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