Катастрофа самолета МАУ: Иран в течение недели должен предоставить подтверждение ареста шести причастных лиц, - Офис генпрокурора
Об этом говорилось в Тегеране во время двусторонних переговоров при участии заместителя Генпрокурора Гюндуза Мамедова по расследованию авиакатстрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS 752, передает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
"Международное право, в частности Монреальская конвенция, которую ратифицировал Иран, обязывает объективно расследовать причины авиакатастрофы и предоставлять полную и беспристрастную информацию. Факт сбивания гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами Украины, Канады, Великобритании, Ирана, Афганистана и Швеции, не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации", - отметил Мамедов.
Он также выразил надежду, что по результатам переговоров уже в ближайшее время Украина получит всю необходимую информацию.
Согласно достигнутой сторонами договоренности в течение недели украинское следствие получить подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране, в частности документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбивании самолета. Кроме того, до конца октября Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств - по предварительной информации, летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.
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