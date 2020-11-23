Нардеп-"слуга" предлагает ввести локдаун "в ближайшие недели", чтобы до Нового года ослабить карантин

23 ноября, 2020, 17:17

Локдаун в Украине нужно вводить в ближайшие недели, чтобы к новогодним праздникам ослабить карантин

Об этом заявила народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец в эфире "Украина 24".

На вопрос, стоит ли вводить полный локдаун, Мошенец ответила: "Думаю, чем скорее бы это произошло, тем лучше, чтобы в новогодние праздники обеспечить для людей, для сферы обслуживания хотя бы какие-то условия для того, чтобы они могли поработать. То есть лучше, чтобы это произошло в ближайшие недели, чтобы к Новому году можно было более-менее сделать смягчение".

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