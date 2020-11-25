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Espreso.tvСпортФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера мира

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера мира


фото: Getty Images
Международная федерация футбольных ассоциаций назвала имена претендентов на звание лучшего тренера 2020 года

Об этом сообщает ФИФА в twitter.

На титул претендуют пять тренеров:

Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс"), Ханс-Дитер Флик (Германия, "Бавария"), Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль"), Лопетеги (Испания, "Севилья"), Зинедин Зидан (Франция, " Реал ").

В прошлом сезоне Бьелса через 16 лет вернул "Лидс" в английскую премьер-лигу, Флик выиграл с "Баварией" Лигу чемпионов, Клопп впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к титулу чемпиона Англии, Лопетеги выиграл с "Севильей "Лигу Европы, а Зидан с" Реалом "стал чемпионом Испании.

Церемония The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

В 2019 году лучшим тренером мира был признан Юргена Клоппа.

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