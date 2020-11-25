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Espreso.tvОбществоЭкономика Украины движется к катастрофе, проблемы с выдачей зарплат и пенсий будут с начала 2021 года - Саакашвили

Экономика Украины движется к катастрофе, проблемы с выдачей зарплат и пенсий будут с начала 2021 года - Саакашвили

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили заявил, что в Украине с начала следующего года может быть проблема с выплатой пенсий и зарплат, ведь страна может столкнуться с бюджетным кризисом

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, в Украине будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года. Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат", - отметил Саакашвили.

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Он отметил, что ситуацию может смягчить подписание соглашения с МВФ.

"Такого не было в Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу ... Просто с закрытыми глазами идем в пропасть", - отметил Саакашвили.

По его мнению, правительство "практически не функционирует" и "будто существует в параллельном мире".

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