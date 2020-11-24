МВФ не согласовывает проект госбюджета-2021 из-за большого дефицита, - Кухта
Такую позицию высказал Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Непрерывное сотрудничество с МВФ с 2014 года направлено на то, чтобы вернуть Украину к состоянию, когда она полностью самостоятельна и платежеспособная: может выйти из программы МВФ и самостоятельно финансировать свои потребности", - сказал Кухта.
По его словам, ключевой для достижения этой цели является "фискальная консолидация", то есть сокращение уровня государственного долга и дефицита бюджета.
"Коронавирусный 2020 год прервал эту тенденцию. Потому что был установлен высокий дефицит бюджета, чтобы стимулировать экономику. Бюджет на 2021 был подан правительством опять же с очень высоким показателем дефицита. 270 млрд грн или около 6% от прогнозного ВВП ", - пояснил директор по политическим вопросам КШЭ.
Он прогнозирует, что скоро будет введен второй локдаун, который ударит по экономике в 2021 году. Соответственно, прогнозы по экономическому росту, на которых построен бюджет, будут не реалистичными.
"Соответственно, дефицит бюджета будет составлять большую долю от ВВП, и его надо снизить до какого-то более реалистичного размера и в какой-то более реалистичного прогноза доходов, чтобы хоть как-то сохранялась тенденция к снижению государственного долга, дефицита бюджета и восстановления платежеспособности Украины как государства", - убежден экономист.
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Напомним, 5 ноября Верховная Рада поддержала за основу проект закона о государственном бюджете на 2021 год.
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Согласно законодательству, парламент должен до 1 декабря принять закон о государственном бюджете на следующий год.
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Пока никто не знает, каким будет государственный бюджет на следующий год. В том числе возможны "договорняки" за привлечение голосов представителей других политсил, убеждена Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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