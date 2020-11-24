МВФ не согласовывает проект госбюджета-2021 из-за большого дефицита, - Кухта

24 ноября, 2020, 22:11

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает дефицит 6% прогнозного ВВП. Это много, поэтому Международный валютный фонд (МВФ) не согласовывает документ

Такую позицию высказал Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Непрерывное сотрудничество с МВФ с 2014 года направлено на то, чтобы вернуть Украину к состоянию, когда она полностью самостоятельна и платежеспособная: может выйти из программы МВФ и самостоятельно финансировать свои потребности", - сказал Кухта.

По его словам, ключевой для достижения этой цели является "фискальная консолидация", то есть сокращение уровня государственного долга и дефицита бюджета.

"Коронавирусный 2020 год прервал эту тенденцию. Потому что был установлен высокий дефицит бюджета, чтобы стимулировать экономику. Бюджет на 2021 был подан правительством опять же с очень высоким показателем дефицита. 270 млрд грн или около 6% от прогнозного ВВП ", - пояснил директор по политическим вопросам КШЭ.

Он прогнозирует, что скоро будет введен второй локдаун, который ударит по экономике в 2021 году. Соответственно, прогнозы по экономическому росту, на которых построен бюджет, будут не реалистичными.

"Соответственно, дефицит бюджета будет составлять большую долю от ВВП, и его надо снизить до какого-то более реалистичного размера и в какой-то более реалистичного прогноза доходов, чтобы хоть как-то сохранялась тенденция к снижению государственного долга, дефицита бюджета и восстановления платежеспособности Украины как государства", - убежден экономист.