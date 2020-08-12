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Espreso.tvСпортУкраинский боксер Деревянченко рассказал, состоится ли реванш с Головкиным

Украинский боксер Деревянченко рассказал, состоится ли реванш с Головкиным


фото: Getty Images
Украинский боксер Сергей Деревянченко заявил, что реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным в ближайшее время маловероятен

Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.

По словам Деревянчека, у него и Головкина в 2020 году уже запланированы другие бои, поэтому вероятность второй встречи пока невелика.

"На данном этапе даже не знаю. Как мне кажется, у Гены сейчас немного другие ориентиры. Во-первых, это защита титула. И вполне возможно - третий поединок против Сауля Альвареса. Да и мне сейчас нужно думать о бое против Джермалла Чарло", - сказал Деревянченко.

Бой Головкин - Деревянченко за вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) состоялся в октябре 2019 го в Нью-Йорке (США) и завершился спорной победой казахстанца по очкам.

26 сентября украинцу предстоит бой с чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе американцем Джермаллом Чарло.

Головкин осенью проведет защиту титула против обязательного претендента IBF поляка Камила Шереметы.

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