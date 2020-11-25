Азербайджан вошел в еще один район, который оставили армянские войска
Об этом сообщает Радио Свобода .
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что войска зашли в район Кельбаджар (Кельбаджар).
"Инженерные работы завершены для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении, сложные горные дороги по маршруту движения войск очищенные от мин и подготовлены к использованию", - говорится в сообщении.
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Армения передала район Агдам азербайджанцам 20 ноября, до 1 декабря должен быть передан Лачинский район.
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