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Espreso.tvОбществоАзербайджан вошел в еще один район, который оставили армянские войска

Азербайджан вошел в еще один район, который оставили армянские войска


фото: Reuters
Азербайджанские войска зашли в другой район, который должна была вернуть Армения согласно условию соглашения, подписанного при посредничестве России

Об этом сообщает Радио Свобода .

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что войска зашли в район Кельбаджар (Кельбаджар).

"Инженерные работы завершены для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении, сложные горные дороги по маршруту движения войск очищенные от мин и подготовлены к использованию", - говорится в сообщении.

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Армения передала район Агдам азербайджанцам 20 ноября, до 1 декабря должен быть передан Лачинский район.

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