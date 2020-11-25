Агент сделал важное заявление о будущем Ярмоленко в "Вест Хэме"

25 ноября, 2020, 12:25

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий заявил, что украинский футболист не собирается покидать английский "Вест Хэм" до 2022 года

Об этом сообщает шоу ТаТоТаке в YouTube.

По словам Шаблия, слухи о том, что Ярмоленко хочет разорвать контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в турецкий "Фенербахче" не соответствует действительности.

Агент отметил, что в вингера нет никаких мыслей о смене команды в он собирается оставаться в лондонском клубе до окончания срока действия контракта.

Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист сыграл за лондонцев 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, 19 ноября сообщалось, что Ярмоленко в январе покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb