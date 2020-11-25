Агент сделал важное заявление о будущем Ярмоленко в "Вест Хэме"
25 ноября, 2020, 12:25
Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий заявил, что украинский футболист не собирается покидать английский "Вест Хэм" до 2022 года
Об этом сообщает шоу ТаТоТаке в YouTube.
По словам Шаблия, слухи о том, что Ярмоленко хочет разорвать контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в турецкий "Фенербахче" не соответствует действительности.
Агент отметил, что в вингера нет никаких мыслей о смене команды в он собирается оставаться в лондонском клубе до окончания срока действия контракта.
Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до июня 2022 года.
В нынешнем сезоне 31-летний футболист сыграл за лондонцев 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Напомним, 19 ноября сообщалось, что Ярмоленко в январе покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента.
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