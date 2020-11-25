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Espreso.tvОбщество13 лет тюрьмы Януковичу: суд направил полиции документ о вступлении приговора в законную силу - СМИ

13 лет тюрьмы Януковичу: суд направил полиции документ о вступлении приговора в законную силу - СМИ

В Киеве Оболонский районный суд направил в районное управление полиции документ об исполнении приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу относительно лишения свободы на 13 лет, который вступил в силу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оболонский райсуд Киева направил начальнику районного управления полиции распоряжение об исполнении приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Документ датирован 19 ноября.

Отмечается, что согласно распоряжению, приговор, вынесенный Оболонским судом 24 января 2019 года, вступил в силу.

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Фото: Цензор.НЕТ

  • Напомним, в 2019 году районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд объявил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре из-за того, что обвиняемый находится на территории РФ.

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