13 лет тюрьмы Януковичу: суд направил полиции документ о вступлении приговора в законную силу - СМИ
25 ноября, 2020, 21:16
В Киеве Оболонский районный суд направил в районное управление полиции документ об исполнении приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу относительно лишения свободы на 13 лет, который вступил в силу
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Оболонский райсуд Киева направил начальнику районного управления полиции распоряжение об исполнении приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Документ датирован 19 ноября.
Отмечается, что согласно распоряжению, приговор, вынесенный Оболонским судом 24 января 2019 года, вступил в силу.
Фото: Цензор.НЕТ
- Напомним, в 2019 году районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд объявил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре из-за того, что обвиняемый находится на территории РФ.
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