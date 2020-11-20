Выборы президента США: пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена
Об этом сообщил государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, передает "Радио Свобода".
"Подсчет близок к тому, что мы имели в отчетах в ночь выборов", - сказал Раффенспергер.
Пересчет голосов совершили по требованию кандидата-республиканца Дональда Трампа.
Джорджия дает 16 голосов выборщиков в общенациональном подсчета. Таким образом, благодаря победе в Джорджии Байден получает 306 голосов выборщиков против 232 голосов за действующего президента США Дональда Трампа.
Джорджия - традиционно республиканский штат и не выбирала кандидата-демократа с 1992 года, когда победил Билл Клинтон.
- Напомним, штат Висконсин также согласился пересчитать голоса по требованию Трампа, который заплатил за это $3 млн.
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