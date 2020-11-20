Выборы президента США: пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

20 ноября, 2020, 08:10

Пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена

Об этом сообщил государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, передает "Радио Свобода".

"Подсчет близок к тому, что мы имели в отчетах в ночь выборов", - сказал Раффенспергер.

Пересчет голосов совершили по требованию кандидата-республиканца Дональда Трампа.

Джорджия дает 16 голосов выборщиков в общенациональном подсчета. Таким образом, благодаря победе в Джорджии Байден получает 306 голосов выборщиков против 232 голосов за действующего президента США Дональда Трампа.

Джорджия - традиционно республиканский штат и не выбирала кандидата-демократа с 1992 года, когда победил Билл Клинтон.

Напомним, штат Висконсин также согласился пересчитать голоса по требованию Трампа, который заплатил за это $3 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb