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Espreso.tvОбществоВыборы президента США: пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

Выборы президента США: пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена


фото: Reuters
Пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена

Об этом сообщил государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, передает "Радио Свобода".

"Подсчет близок к тому, что мы имели в отчетах в ночь выборов", - сказал Раффенспергер.

Пересчет голосов совершили по требованию кандидата-республиканца Дональда Трампа.

Джорджия дает 16 голосов выборщиков в общенациональном подсчета. Таким образом, благодаря победе в Джорджии Байден получает 306 голосов выборщиков против 232 голосов за действующего президента США Дональда Трампа.

Джорджия - традиционно республиканский штат и не выбирала кандидата-демократа с 1992 года, когда победил Билл Клинтон.

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