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Espreso.tvОбществоВ Киеве от COVID-19 за сутки умерли 30 человек, выявлено 1422 новых заражения

В Киеве от COVID-19 за сутки умерли 30 человек, выявлено 1422 новых заражения


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в Киеве выявили еще 1422 больных коронавирусом

Об этом он написал в Telegram.

"Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61 640. Заболели: 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет, 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет", - написал Кличко.

Заболел также 81 медик.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего от коронавируса вылечились 21 091 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 427, в Подольском - 170 и в Дарницком районе - 159 случаев.

  • Напомним, по состоянию на утро вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировано 647 976 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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