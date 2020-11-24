За прошедшие сутки в Украине выявили 12 287 заражений коронавирусом, 188 человек умерли

24 ноября, 2020, 08:37

По состоянию на утро вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировано 647 976 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 11 263 - летальные, 299 358 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 23 ноября было зафиксировано 12 287 новых случаев коронавируса (из них дети - 533, медработники - 570), 188 пациентов умерли, 8298 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 61 640 случаев;

Винницкая область - 15 658 случаев;

Волынская область - 22 221 случай;

Днепропетровская область - 30 606 случаев;

Донецкая область - 20 498 случаев;

Житомирская область - 27 157 случаев;

Закарпатская область - 21 903 случая;

Запорожская область - 25 242 случая;

Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;

Киевская область - 32 301 случай;

Кировоградская область - 4455 случаев;

Луганская область - 5719 случаев;

Львовская область - 42 050 случаев;

Николаевская область - 15 745 случаев;

Одесская область - 38 766 случаев;

Полтавская область - 19 143 случая;

Ривненская область - 28 461 случай;

Сумская область - 23 896 случаев;

Тернопольская область - 26 051 случай;

Харьковская область - 51 992 случая;

Херсонская область - 8869 случаев;

Хмельницкая область - 26 624 случая;

Черкасская область - 19 038 случаев;

Черновицкая область - 31 710 случаев;

Черниговская область - 15 405 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - говорится в сообщении.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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