За прошедшие сутки в Украине выявили 12 287 заражений коронавирусом, 188 человек умерли
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 23 ноября было зафиксировано 12 287 новых случаев коронавируса (из них дети - 533, медработники - 570), 188 пациентов умерли, 8298 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 61 640 случаев;
Винницкая область - 15 658 случаев;
Волынская область - 22 221 случай;
Днепропетровская область - 30 606 случаев;
Донецкая область - 20 498 случаев;
Житомирская область - 27 157 случаев;
Закарпатская область - 21 903 случая;
Запорожская область - 25 242 случая;
Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
Киевская область - 32 301 случай;
Кировоградская область - 4455 случаев;
Луганская область - 5719 случаев;
Львовская область - 42 050 случаев;
Николаевская область - 15 745 случаев;
Одесская область - 38 766 случаев;
Полтавская область - 19 143 случая;
Ривненская область - 28 461 случай;
Сумская область - 23 896 случаев;
Тернопольская область - 26 051 случай;
Харьковская область - 51 992 случая;
Херсонская область - 8869 случаев;
Хмельницкая область - 26 624 случая;
Черкасская область - 19 038 случаев;
Черновицкая область - 31 710 случаев;
Черниговская область - 15 405 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - говорится в сообщении.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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