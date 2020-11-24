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Espreso.tvОбществоУроженку Украины включили в список ста самых влиятельных женщин мира за стартап в сфере агротехнологий

Уроженку Украины включили в список ста самых влиятельных женщин мира за стартап в сфере агротехнологий


фото: bbc
В этом году в список ста самых влиятельных женщин вошла уроженка Украины, проживающая в Австралии, предпринимательница Анастасия Волкова

Об этом сообщает Украинская служба ВВС.

Анастасия Волкова является основательницей стартапа Flurosat, что предоставляет фермерам различные данные о состоянии их урожая.

Flurosat работает по платной подписке. Программа анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и делает анализ посевов.

В частности, пользователи могут получить подсказки и рекомендации по полива, использования удобрений, а также потенциальной урожайности полей.

Волкова отметила, что ее стартап предоставляет людям информацию, часть поля, например, обезвоженные, а какая-то - переувлажненная.

Летом 2020 года Массачусетский институт технологий включил Волкову в список новаторов в возрасте до 35 лет.

  • Напомним, также в список включили экс-кандидата в президенты Беларуси, лидера оппозиции, Светлану Тихановскую.

 

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