Уроженку Украины включили в список ста самых влиятельных женщин мира за стартап в сфере агротехнологий
Об этом сообщает Украинская служба ВВС.
Анастасия Волкова является основательницей стартапа Flurosat, что предоставляет фермерам различные данные о состоянии их урожая.
Flurosat работает по платной подписке. Программа анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и делает анализ посевов.
В частности, пользователи могут получить подсказки и рекомендации по полива, использования удобрений, а также потенциальной урожайности полей.
Волкова отметила, что ее стартап предоставляет людям информацию, часть поля, например, обезвоженные, а какая-то - переувлажненная.
Летом 2020 года Массачусетский институт технологий включил Волкову в список новаторов в возрасте до 35 лет.
- Напомним, также в список включили экс-кандидата в президенты Беларуси, лидера оппозиции, Светлану Тихановскую.
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