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Espreso.tvОбществоТИК Борисполя назначила дату повторных выборов мэра

ТИК Борисполя назначила дату повторных выборов мэра

Территориальная избирательная комиссия Борисполя назначила дату повторных выборов городского головы

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

"Бориспольский городской ТИК своим постановлением № 176 назначил повторные выборы на пост городского головы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято ТИК с учетом выводов, изложенных ранее в постановлении Центральной избирательной комиссии.

Начало избирательного процесса начнется с 28 ноября.

  • Напомним, 28 октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19. Результаты местных выборов свидетельствовали о том, что Федорчук снова должен был переизбраться на пост мэра.

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