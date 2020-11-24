ТИК Борисполя назначила дату повторных выборов мэра

24 ноября, 2020, 12:34

Территориальная избирательная комиссия Борисполя назначила дату повторных выборов городского головы

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

"Бориспольский городской ТИК своим постановлением № 176 назначил повторные выборы на пост городского головы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято ТИК с учетом выводов, изложенных ранее в постановлении Центральной избирательной комиссии.

Начало избирательного процесса начнется с 28 ноября.

Напомним, 28 октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19. Результаты местных выборов свидетельствовали о том, что Федорчук снова должен был переизбраться на пост мэра.

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