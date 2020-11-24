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Espreso.tvОбществоТкаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Министр культуры Александр Ткаченко предлагает ввести двухнедельный локдаун, привязанный к праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

"Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме", - написал Ткаченко.

Он отметил, что, по обнародованному плану МЗ, Украина ждет пока последний карантин выходного дня в конце этой недели. Министр добавил, что завершение такого типа карантина ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений, а речь идет и о креативной индустрии, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе.

"Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ожидает завтра, остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой", - добавил министр.

Ткаченко настаивает, что украинцы должны заранее знать, чего им ожидать, а растянутая во времени красная зона не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику.

  • Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин в случае коллапса медицинской системы.

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