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Espreso.tvСпортТайсон рассказал, как ему удалось сбросить 45 кг перед боем с Джонсом

Тайсон рассказал, как ему удалось сбросить 45 кг перед боем с Джонсом


фото: Getty Images
Американский боксер Майк Тайсон заявил, что перед боем против соотечественника Роя Джонса сбросил 45 кг

Об этом он заявил в шоу Good Morning America.

По словам Майка Тайсона, он сбросил 45 кг благодаря тому, что стал веганом и придерживался диеты.

"Было очень трудно набирать форму, но только по одной конкретной причине: мне пришлось сбросить 45 кг. Как я сбросил вес? Во-первых, стал веганом. Моя жена сказала мне встать на беговую дорожку. Я начинал бегать по 15 минут, а закончилось все тем, что я проводил на беговой дорожке по 2 часа. Я продолжал ходить в зал и следил за своей диетой", - сказал Тайсон.

Бой 54-летнего Майка Тайсона против 51-летнего Роя Джонса состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе (США).

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