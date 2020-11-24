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Espreso.tvСпортТайсон пояснил, почему в боксе не нужна новая категория, в которую тянут Усика

Тайсон пояснил, почему в боксе не нужна новая категория, в которую тянут Усика


фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон назвал неуместным создание новой весовой категории - бриджервейта

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Тайсона, создание WBC (Всемирным боксерским советом) новой категории - бриджервейта, - где будут выступать боксеры весом от 91 до 99 кг, неуместно.

"Габариты не должны иметь значения. Если мужик весит больше 91 кг, он супертяж. Это и делает супертяжелый вес лучше других: небольшой супертяжеловес может побить гиганта. Суть в бойцовском духе, а не в том, сколько ты весишь", - пояснил Тайсон.

WBC хотел видеть в бриджервейте бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), однако украинец заявил, что продолжит выступать среди супертяжеловесов.

28 ноября в Лос-Анджелесе (США) состоится поединок 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса в супертяжелом весе.

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