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Espreso.tvОбществоНаибольшая угроза, что бюджет может пойти без поддержки МВФ, - Южанина

Наибольшая угроза, что бюджет может пойти без поддержки МВФ, - Южанина

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина заявила, что наибольшая угроза для Украины, что бюджет на 2021 год может уйти без поддержки МВФ

Об этом она заявила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"С самого начала, когда рассматривался бюджет в профильном комитете и были рекомендации профильного комитета на большое количество страниц относительно учесть правительства или решение правительства, дать поручение правительству я удивилась. Эти предложения, по которым стали предложения определенных народных депутатов, и которые должно было учесть правительство. Как оно может учесть, у меня вопрос? Если абсолютно доходную часть увеличить нет возможности. Она и так слишком оптимистична. Об этом говорит счетная палата ", - отметила Южанина.

По ее словам, в большинстве статей доходов "запланированы нереальные доходы".

"Следовательно, дефицит бюджета не 270 млрд, а больше. Как правительство может выдать нам документ ко второму чтению, если, по сути, он должен был пересмотреть большое количество доходных статей бюджета, что является самой большой бедой в этом бюджете. Те макропоказатели, на которых строится бюджет, абсолютно невозможны к выполнению. И это можно проверить. И это как раз эксперты МВФ и видят ", - отметила нардеп.

Южанина заявила, что сомневается, удастся ли подать более или менее реалистичный бюджет на рассмотрение депутатов ВР.

"Возможно, какой-то документ будет, это не означает, что он будет идти самостоятельно без поддержки МВФ. Это самая большая угроза для Украины. Надо бюджет значительно переделывать. Мне кажется, что сейчас нет и не такого настроения, ни намерения ни у президента, от которого идут все указания. И то, что он не организует свою фракцию, не организовывает своих людей для того, чтобы они даже не допускали риторику, которая разрушает сотрудничество с МВФ. Он этого не делает ", - добавила она.

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