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Espreso.tvЭкономикаМЗ согласовало исследование украинской копии японского препарата от COVID-19 "Авиган"

МЗ согласовало исследование украинской копии японского препарата от COVID-19 "Авиган"

Министерство здравоохранения согласовало проведение исследований украинской копии японского препарата от COVID-19 "Авиган"

Об этом говорится в приказе Минздрава от 18 ноября 2020 года.

Согласно тексту приказа документ разрешает проведение открытого рандомизированного исследования по оценке соответствия препарата "Фавипиравир-Микрохим" научно-производственной фирмы "Микрохим" и Avigan Tablets 200 mg компании Fujifilm Toyama Chemical Co., Ltd. (Япония) с участием здоровых добровольцев.

В пресс-службе компании отметили, что до этого препарат прошел контрольное исследование в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Минздраве.

По словам генерального директора "Микрохима" Игоря Погромского, компания планирует провести исследования на соответствие в декабре этого года. Если они будут успешными, препарат будет зарегистрирован в ближайшее время.

"При таких условиях, мы надеемся, что пациенты получат препарат уже в первом квартале 2021 года", - цитирует пресс-служба слова Погромского.

  • Напомним, 19 октября научно-производственная фирма "Микрохим" подала в Государственный экспертный центр при Министерстве здравоохранения Украины документы на регистрацию препарата "Фавипиравир-Микрохим".

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