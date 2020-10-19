В Украине подали документы на регистрацию первого препарата против коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Препарат является первым украинским генериков японского противовирусного средства "Авиган" (фавипиравир). Этот препарат в начале года был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной COVID-19. В то же время, препарат не зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было почти невозможно ", - говорится в сообщении.

"Укринформ" сообщает, что в сентябре японские исследователи в рамках проведения клинических исследований получили доказательства эффективности использования "Авиган" (фавипиравир) для лечения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Ранее указанный фармпрепарат уже успешно использовался во время эпидемии свиного гриппа.

Считается, что он не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека. При этом, еще в апреле в Украине оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусного заболевания, которые были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb