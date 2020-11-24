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Espreso.tvОбществоКандидат от "ЕС" Третьяк официально выиграл выборы мэра Ровно

Кандидат от "ЕС" Третьяк официально выиграл выборы мэра Ровно

Ровенский городской теризбирком объявил Александра Третьяка победителем на выборах мэра города

Об этом сообщает Общественное .

Подсчет голосов показал, что кандидат от "Европейской солидарности" Третьяк набрал 50,24%. Разрыв между ним и оппонентом, Виктором Шакирзяном, составляет почти 1400 голосов.

  • Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, прошел второй тур выборов городских голов 11 городов. Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.
  • В Ровно за кресло городского головы соревновались кандидат от партии "Европейская солидарность", президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской Александр Третьяк и общественный деятель Виктор Шакирзян.

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