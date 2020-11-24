Кандидат от "ЕС" Третьяк официально выиграл выборы мэра Ровно

24 ноября, 2020, 19:23

Ровенский городской теризбирком объявил Александра Третьяка победителем на выборах мэра города

Об этом сообщает Общественное .

Подсчет голосов показал, что кандидат от "Европейской солидарности" Третьяк набрал 50,24%. Разрыв между ним и оппонентом, Виктором Шакирзяном, составляет почти 1400 голосов.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, прошел второй тур выборов городских голов 11 городов. Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.

В Ровно за кресло городского головы соревновались кандидат от партии "Европейская солидарность", президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской Александр Третьяк и общественный деятель Виктор Шакирзян.