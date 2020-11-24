Город Славутич станет пилотным проектом создания безбарьерной среды, - Зеленская
Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в Facebook.
"Мы сделали важный шаг в направлении развития инклюзивного пространства в Украине - подписали миеморандум о развитии безбарьерной архитектуры. Привычные для многих из нас вещи - работать в офисе, посещать музей или театр - для людей с ограниченной мобильностью почти недоступны именно из-за архитектурных барьеров. Основная цель заключенного меморандума - обеспечить каждому человеку полную доступность любого общественного заведения и транспорта, построить инфраструктуру, которая будет способствовать движения и развития социально активной жизни", - рассказала Зеленская.
Пилотным проектом станет город Славутич - в течение следующих четырех лет Славутич должен стать полностью безбарьерным для каждого.
"Этот проект открыт и для других городов и ОТО, любое реализованное безбарьерное решение - это новые знания, которые мы сможем применить в Украине", - отметила Зеленская.
- Ранее первая леди Елена Зеленская посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычный аудиогид .
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