Город Славутич станет пилотным проектом создания безбарьерной среды, - Зеленская

24 ноября, 2020, 17:34

В течение четырех лет Славутич должен стать доступным для каждого в рамках Меморандума о развитии безбарьерной архитектуры

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в Facebook.

"Мы сделали важный шаг в направлении развития инклюзивного пространства в Украине - подписали миеморандум о развитии безбарьерной архитектуры. Привычные для многих из нас вещи - работать в офисе, посещать музей или театр - для людей с ограниченной мобильностью почти недоступны именно из-за архитектурных барьеров. Основная цель заключенного меморандума - обеспечить каждому человеку полную доступность любого общественного заведения и транспорта, построить инфраструктуру, которая будет способствовать движения и развития социально активной жизни", - рассказала Зеленская.

Пилотным проектом станет город Славутич - в течение следующих четырех лет Славутич должен стать полностью безбарьерным для каждого.

"Этот проект открыт и для других городов и ОТО, любое реализованное безбарьерное решение - это новые знания, которые мы сможем применить в Украине", - отметила Зеленская.

Ранее первая леди Елена Зеленская посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычный аудиогид .