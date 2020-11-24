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Espreso.tvОбществоГород Славутич станет пилотным проектом создания безбарьерной среды, - Зеленская

Город Славутич станет пилотным проектом создания безбарьерной среды, - Зеленская


фото: facebook.com/olenazelenska.official
В течение четырех лет Славутич должен стать доступным для каждого в рамках Меморандума о развитии безбарьерной архитектуры

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в Facebook.

"Мы сделали важный шаг в направлении развития инклюзивного пространства в Украине - подписали миеморандум о развитии безбарьерной архитектуры. Привычные для многих из нас вещи - работать в офисе, посещать музей или театр - для людей с ограниченной мобильностью почти недоступны именно из-за архитектурных барьеров. Основная цель заключенного меморандума - обеспечить каждому человеку полную доступность любого общественного заведения и транспорта, построить инфраструктуру, которая будет способствовать движения и развития социально активной жизни", - рассказала Зеленская.

Пилотным проектом станет город Славутич - в течение следующих четырех лет Славутич должен стать полностью безбарьерным для каждого.

"Этот проект открыт и для других городов и ОТО, любое реализованное безбарьерное решение - это новые знания, которые мы сможем применить в Украине", - отметила Зеленская.

  • Ранее первая леди Елена Зеленская посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычный аудиогид .

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