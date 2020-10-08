В лондонском музее Тауэре появится украиноязычный аудиогид, - ОПУ

8 октября, 2020, 14:47

Первая леди Елена Зеленская посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычном аудиогиде

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Согласно меморандуму, Администрация исторических королевских дворцов поддерживает инициативу Зеленской и берет на себя обязательства ввести украиноязычный аудиогид в музее.

Отдельной важной договоренностью является готовность британских партнеров распространять практику введения аудиогидов украинцев в других музеях и исторических королевских дворцах.

"Для Украины и для меня лично аудиогиды на украинском - это не только об удобстве и доступности. Это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в лондонском Тауэре", - отметила Елена Зеленская.

Справка. Лондонский Тауэр - одна из самых выдающихся архитектурных памятников Великобритании, исторический центр Лондона. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.