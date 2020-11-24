Бондаренко переизбрался мэром Черкасс
24 ноября, 2020, 20:05
Во втором туре мэрских выборов в Черкассах победил действующий мэр Анатолий Бондаренко
Об этом сообщает ОПОРА .
По результатам, Бондаренко поддержали 54,33% избирателей. За кандидата от "Голоса" Виктора Евпака проголосовали 44,14% избирателей.
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Во втором туре в Черкассах приняли участие 55353 избирателей.
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