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Espreso.tvОбществоБондаренко переизбрался мэром Черкасс

Бондаренко переизбрался мэром Черкасс


фото: Facebook Анатолія Бондаренка
Во втором туре мэрских выборов в Черкассах победил действующий мэр Анатолий Бондаренко

Об этом сообщает ОПОРА .

По результатам, Бондаренко поддержали 54,33% избирателей. За кандидата от "Голоса" Виктора Евпака проголосовали 44,14% избирателей.

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Во втором туре в Черкассах приняли участие 55353 избирателей.

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