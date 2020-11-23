Зеленский выздоровел от COVID-19

23 ноября, 2020, 12:03

Об этом он сообщил в Facebook.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду ", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что уже приступил к работе в обычном режиме.

Напомним, Ермак сообщил , что излечился от коронавируса.

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