Зеленский выздоровел от COVID-19
23 ноября, 2020, 12:03
Президент Владимир Зеленский заявил, что излечился от коронавируса
Об этом он сообщил в Facebook.
"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду ", - отметил президент.
Зеленский сообщил, что уже приступил к работе в обычном режиме.
- Напомним, Ермак сообщил , что излечился от коронавируса.
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