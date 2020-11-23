 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский выздоровел от COVID-19

Зеленский выздоровел от COVID-19


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что излечился от коронавируса

Об этом он сообщил в Facebook.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду ", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что уже приступил к работе в обычном режиме.

  • Напомним, Ермак сообщил , что излечился от коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать