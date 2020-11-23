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Espreso.tvОбществоЕрмак вылечился от COVID-19

Ермак вылечился от COVID-19


фото: lb.ua
Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что излечился от коронавируса

Об этом он написал в Facebook.

"Коронавирус сзади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - написал Ермак.

Он также призвал ответственно относиться к мерам безопасности в борьбе с коронавирусом.

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