Ермак вылечился от COVID-19
23 ноября, 2020, 11:17
Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что излечился от коронавируса
Об этом он написал в Facebook.
"Коронавирус сзади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - написал Ермак.
Он также призвал ответственно относиться к мерам безопасности в борьбе с коронавирусом.
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