ЮНИСЕФ готовит операцию, чтобы оперативно распространить вакцину от коронавируса

23 ноября, 2020, 22:48

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается с более 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам в рамках механизма COVAX

Об этом сообщает пресс-служба ООН .

Организация уже проинформировала мировые авиакомпании о пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в 2021 году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.

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"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой и быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.