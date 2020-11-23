ЮНИСЕФ готовит операцию, чтобы оперативно распространить вакцину от коронавируса
23 ноября, 2020, 22:48
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается с более 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам в рамках механизма COVAX
Об этом сообщает пресс-служба ООН .
Организация уже проинформировала мировые авиакомпании о пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в 2021 году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.
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"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой и быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.
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