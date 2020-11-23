AstraZeneca анонсировала 200 млн доз оксфордской вакцины от коронавируса до конца года

23 ноября, 2020, 20:38

Производитель медицинских средств AstraZeneca может получить 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца этого года и 700 млн доз до конца первого квартала 2021 года

Об этом заявила исполнительный директор компании Пэм Ченг, сообщает Reuters .

Ченг сказала, что компания будет держать лекарственное средство на складе, пока оно ожидает одобрения регулирующих органов по всему миру.

Читайте также: Украина может получить оксфордскую вакцину от COVID-19 летом 2021, Инфографика

Она сказала, что до конца года в Великобритании будет достаточно вакцины на 20 млн доз, а к концу I квартала 2021 года в Великобритании будет достаточно вещества на 70 млн доз.

Читайте также: Степанов заявил о переговорах со всеми разработчиками вакцин от COVID-19