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Espreso.tvОбществоAstraZeneca анонсировала 200 млн доз оксфордской вакцины от коронавируса до конца года

AstraZeneca анонсировала 200 млн доз оксфордской вакцины от коронавируса до конца года

Производитель медицинских средств AstraZeneca может получить 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца этого года и 700 млн доз до конца первого квартала 2021 года

Об этом заявила исполнительный директор компании Пэм Ченг, сообщает Reuters .

Ченг сказала, что компания будет держать лекарственное средство на складе, пока оно ожидает одобрения регулирующих органов по всему миру.

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Она сказала, что до конца года в Великобритании будет достаточно вакцины на 20 млн доз, а к концу I квартала 2021 года в Великобритании будет достаточно вещества на 70 млн доз.

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