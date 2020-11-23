Во Львове прощаются с известным режиссером Виктюком

23 ноября, 2020, 14:52

Во Львовском Первом театре началось прощание с известным режиссером Романом Виктюком

Об этом сообщает 24 канал .

"Гроб с телом Романа Виктюка уже выставили для прощания на сцене Театра юного зрителя. Именно здесь он начал свою актерскую деятельность после обучения в Москве. С режиссером прощаются его родственники, друзья и близкие", - говорится в сообщении.

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"Это святой человек. Он нас всегда называл детьми - племянников и племянниц. Все мы всегда были дети, а он для нас - братиком. Мы очень его любили и будем любить. Очень сложно и очень неожиданная смерть. Для всей семьи это очень большая потеря ", - рассказал племянник Романа Виктюка Борис Виктюк.