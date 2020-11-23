 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове прощаются с известным режиссером Виктюком

Во Львове прощаются с известным режиссером Виктюком


фото: Ірини Панчишин, 24 канал
Во Львовском Первом театре началось прощание с известным режиссером Романом Виктюком

Об этом сообщает 24 канал .

"Гроб с телом Романа Виктюка уже выставили для прощания на сцене Театра юного зрителя. Именно здесь он начал свою актерскую деятельность после обучения в Москве. С режиссером прощаются его родственники, друзья и близкие", - говорится в сообщении.

Похоронят народного артиста Украины на Лычаковское кладбище в семейном склепе рядом с родителями.

"Это святой человек. Он нас всегда называл детьми - племянников и племянниц. Все мы всегда были дети, а он для нас - братиком. Мы очень его любили и будем любить. Очень сложно и очень неожиданная смерть. Для всей семьи это очень большая потеря ", - рассказал племянник Романа Виктюка Борис Виктюк.

В 12:00 состоялась гражданская панихида. У гроба Романа Виктюка выступать его коллеги.

В 13:30 гроб вынесли из театра и пошли в церковь Святого Андрея, где состоялось отпевание и молитвенный чин. Затем участники церемонии похорон следовать за катафалком пешком и проведут режиссера в последний путь на Лычаковское кладбище. Похоронят писателя на поле №70 Лычаковского кладбища.

null

  • Напомним, что театральный режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать