Во Львове прощаются с известным режиссером Виктюком
Об этом сообщает 24 канал .
"Гроб с телом Романа Виктюка уже выставили для прощания на сцене Театра юного зрителя. Именно здесь он начал свою актерскую деятельность после обучения в Москве. С режиссером прощаются его родственники, друзья и близкие", - говорится в сообщении.
Похоронят народного артиста Украины на Лычаковское кладбище в семейном склепе рядом с родителями.
"Это святой человек. Он нас всегда называл детьми - племянников и племянниц. Все мы всегда были дети, а он для нас - братиком. Мы очень его любили и будем любить. Очень сложно и очень неожиданная смерть. Для всей семьи это очень большая потеря ", - рассказал племянник Романа Виктюка Борис Виктюк.
В 12:00 состоялась гражданская панихида. У гроба Романа Виктюка выступать его коллеги.
В 13:30 гроб вынесли из театра и пошли в церковь Святого Андрея, где состоялось отпевание и молитвенный чин. Затем участники церемонии похорон следовать за катафалком пешком и проведут режиссера в последний путь на Лычаковское кладбище. Похоронят писателя на поле №70 Лычаковского кладбища.
- Напомним, что театральный режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-