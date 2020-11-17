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Espreso.tvОбществоУмер театральный режиссер Роман Виктюк

Умер театральный режиссер Роман Виктюк


фото: rg
Театральный режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни

Об этом сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка, информируют российские СМИ.

Виктюк скончался в больнице. Причину смерти Виктюка СМИ не называют, но известно, что в конце октября режиссер попал в больницу с коронавирусом.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Учился в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС, Москва). После его окончания вернулся во Львов, где работал актером в местном Театре юного зрителя, а впоследствии - режиссером, создал театральную студию при Львовском дворце пионеров.

Далее Виктюк работал в Твери, Вильнюсе (Русский драматический театр Литвы, 1970-1974), Одессе, Таллинне, Киеве (Киевский театр юного зрителя), Саратове, Казани, Риге, Ленинграде, Москве.

В 1991 году Роман Виктюк создал театр своего имени в Москве, в котором он выступал главным режиссером и художественным руководителем.

Является постановщиком около 200 спектаклей. Из наиболее известных - "Служанки", "Федра", "Мадам Баттерфляй", "Лолита", "Дама без камелий".

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