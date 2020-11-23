Во Франции экс-президента впервые будут судить за коррупцию

23 ноября, 2020, 12:38

23 ноября экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в получении противоправной финансовой помощи на проведение избирательной кампании в 2007 году

Об этом сообщает France 24 .

Прокуроры утверждают, что Саркози пытался привлечь судью, предлагая ему трудоустройство в Монако, в обмен на информацию о ходе расследования о причастности экс-президента до получения противоправной финансовой помощи на проведение избирательной кампании в 2007 году.

Обвинение во взяточничестве и применении злоупотреблении властью, выдвинутые против Саркози, предусматривают наказание в виде заключения сроком до 10 лет и максимальный штраф до одного миллиона евро.

Саркози является первым президентом Франции, в отношении которого осуществляется уголовное расследование по обвинениям в коррупции.

В октябре 2020 года Парижский апелляционный суд признал правомерность расследования подозрений в финансировании режимом ливийского диктатора Каддафи избирательной кампании експрезидента Франции Николя Саркози. Под следствием находятся бывший президент и несколько его родственников.

Расследование против Саркози продолжается с 2013 года. Оно основывается на обнародованном в СМИ информации, бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи передал перед началом избирательной кампании 2007 года 50 млн евро команде кандидата в президенты Саркози.

Напомним, 16 октября экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в участии в "преступной сообществе" по делу о возможном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году

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