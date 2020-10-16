Экс-президенту Франции Саркози выдвинули новые обвинения по делу о "деньгах Каддафи"

16 октября, 2020, 17:00

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в участии в "преступном сообществе" по делу о возможном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году

Об этом сообщает France 24.

Прокуратура расследует заявление о том, что ливийский диктатор Муаммар Каддафи тайно предоставил Саркози 50 млн евро для его президентской кампании в 2007 году. Эта информация впервые была раскрыта одним из сыновей покойного диктатора Саиф аль-Исламом в 2011 году.

Проведение "официального расследования" во Франции указывает на наличие веских доказательств правонарушений - в данном случае незаконного финансирования избирательной кампании, "пассивной" коррупции и неправомерного использования ливийских государственных средств.

Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе по привлечению средств от Муаммара Каддафи, продолжается во Франции с 2013 года.

Саркози всегда отрицал получение денег от Каддафи. Реагируя на выдвинутые сегодня обвинения, Саркози заявил, что был "поражен", назвав их последним шагом "в длинном списке несправедливости".

"Французы должны знать, что я не виноват", - написал он в Facebook.

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