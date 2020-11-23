Вакцина AstraZeneca показала эффективность против COVID-19 в 70%

Об этом сообщает BBC .

"Это одновременно и триумф, и разочарование после того, как вакцины от Pfizer и Moderna показали 95% защиты. Однако оксфордская вакцина намного дешевле, ее легче хранить и доставить в любой уголок мира, чем две другие. Таким образом, она -прежнему будет играть значительную роль в борьбе с пандемией, если будет одобрена регулирующими органами ", - говорится в сообщении.

Исследователи разработали вакцину примерно за 10 месяцев. Правительство Великобритании предварительно заказал 100 млн доз этой вакцины, чего достаточно для иммунизации 50 млн человек.

Во время исследований задействовали более 20 000 волонтеров - половина из Великобритании, остальные в Бразилии.

Было зарегистрировано 30 случаев COVID у людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай у людей, получивших фиктивную инъекцию. По словам исследователей, это говорит о 70% защиты.

Также отмечается, что эффективность возросла до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу. Но почему так произошло, пока непонятно.

Сейчас в Великобритании готовы к отправке 4 млн доз. Однако сначала вакцину должны одобрить регулирующие органы.

Напомним, шо в США запланировали старт вакцинации против коронавируса в стране с 11-12 декабря.

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