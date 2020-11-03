3,6 млн тестов: Словакия за выходные проверила на COVID-19 всех граждан старше 10 лет, болезнь обнаружили у 1%

3 ноября, 2020, 16:36

С 31 октября по 1 ноября в Словакии на коронавирус протестировали 3 млн 625 тыс. 332 человека

Об этом сообщают словацкие СМИ.

Тотальное тестирование показало инфицирование коронавирусом у 1,1% населения или 38 тыс. 359 человек старше 10 лет.

Министр здравоохранения Словакии Игорь Матович заявил, что если бы инфицированных коронавирусом не выявили бы вовремя, то они могли бы заразить еще около 50 тыс. человек.

Результаты тестирования глава словацкого министерства назвал потрясающими и добавил, что оно помогло затормозить распространение болезни.

"Нам не следует радоваться преждевременно. Пожалуйста, оставайтесь ответственными и осторожными, даже те из вас, кто имеет сертификат об отрицательном результате антигенного теста", - отметил Матович.

Всех словаков, у которых обнаружили коронавирус, отправят на принудительную 14-дневную изоляцию.

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