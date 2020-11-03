3,6 млн тестов: Словакия за выходные проверила на COVID-19 всех граждан старше 10 лет, болезнь обнаружили у 1%
Об этом сообщают словацкие СМИ.
Тотальное тестирование показало инфицирование коронавирусом у 1,1% населения или 38 тыс. 359 человек старше 10 лет.
Министр здравоохранения Словакии Игорь Матович заявил, что если бы инфицированных коронавирусом не выявили бы вовремя, то они могли бы заразить еще около 50 тыс. человек.
Результаты тестирования глава словацкого министерства назвал потрясающими и добавил, что оно помогло затормозить распространение болезни.
"Нам не следует радоваться преждевременно. Пожалуйста, оставайтесь ответственными и осторожными, даже те из вас, кто имеет сертификат об отрицательном результате антигенного теста", - отметил Матович.
Всех словаков, у которых обнаружили коронавирус, отправят на принудительную 14-дневную изоляцию.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре