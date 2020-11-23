В Раде 27 нардепов болеют коронавирусом, - заместитель председателя ВР

23 ноября, 2020, 20:33

В Верховной Раде COVID-19 болеют 27 нардепов и 34 работника аппарата парламента

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"К сожалению, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ. Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления", - отметила она.

Информирую о текущем состоянии дел в Верховной Раде Украины. Парламент работает в привычном режиме. Сегодня, как и.о. Председателя ... Опубликовано Оленой Кондратюк Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который заразился коронавирусом, продолжает находиться на самоизоляции и работать удаленно.

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