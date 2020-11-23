Разумков до сих пор на самоизоляции, - пресс-секретарь

23 ноября, 2020, 16:58

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который заразился коронавирусом, продолжает находиться на самоизоляции и работать удаленно

Об этом журналистам сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний, передает УНИАН.

"Дмитрий Александрович продолжает находиться дома на самоизоляции и работать удаленно. Очень надеемся, что уже скоро будет в обычном режиме", - отметила она.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел COVID-19.