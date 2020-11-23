 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков до сих пор на самоизоляции, - пресс-секретарь

Разумков до сих пор на самоизоляции, - пресс-секретарь


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который заразился коронавирусом, продолжает находиться на самоизоляции и работать удаленно

Об этом журналистам сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний, передает УНИАН.

"Дмитрий Александрович продолжает находиться дома на самоизоляции и работать удаленно. Очень надеемся, что уже скоро будет в обычном режиме", - отметила она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать