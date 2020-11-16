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Espreso.tvОбществоКарантин выходного дня: в ОАСК поступило три иска по обжалованию решения Кабмина

Карантин выходного дня: в ОАСК поступило три иска по обжалованию решения Кабмина


фото: ua.news
В Окружной административный суд Киева поступило три иска по обжалованию введенного правительством карантина выходного дня

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, с исками в ОАСК обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

"Истцы просят суд отменить дополнительные карантинные ограничения с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, которые правительство ввело до 30 ноября", - говорится в сообщении.

Они отмечают, что такие ограничения несут негативное влияние на учреждения культуры и приведут к потерям около половины доходов за выходные.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

  • Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня.

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